ترشيح يوسف شعبان لفيلم "ماكو"

جهينة نيوز:

رشح المخرج محمد هشام الرشيدي، الفنان يوسف شعبان، للمشاركة كضيف شرف ضمن أحداث فيلمه الجديد "ماكو"، الذي يواصل تصويره حالياً بأحد الأماكن الساحلية.

وقالت مصادر صحفية أن شعبان يدرس العرض المقدم إليه، بخاصة أن أحواله الصحية ليست على ما يرام، مضيفاً أن دوره لا يستلزم منه القيام بمجهود كبير، إلا أن الفنان القدير طلب مهلة للتفكير لأيام عدة قبل حسم قراره بشكل نهائي.

"ماكو" من بطولة بسمة ونيكولا معوض الذي شغل مكان الفنان قصي خولي ومنة فضالي وناهد السباعي وسارة الشامي ومنذر رياحنة والتركي مراد يلدريم، من تأليف أحمد حليم