دراسة تكشف مخاطر البطاطس المقلية والوجبات السريعة "ربما تسبب العمى"!

جهينة نيوز:

كشفت دراسة حديثة أن مراهقا أصيب بالعمى بعدما اقتصر طعامه على البطاطس المقلية ورقائق "برينغلز" والخبز الأبيض فحسب.

وذكر الموقع الإلكتروني الإخباري "سي بي أس نيوز" أن دراسة نشرت في مجلة طبية أكدت إصابة مراهق بالعمى بعدما اكتفى طعامه على البطاطس ورقائق "برينغلز" والخبز الأبيض فحسب، محذرة من سوء التغذية وأضرارها على الصحة.

وأفادت الدراسة أن المراهق، الذي بقيت هويته مجهولة، تناول فقط البطاطس المقلية ورقائق "شيبس" برينغلز والخبز الأبيض، بالإضافة إلى شرائح من لحم الخنزير المعلب والنقانق منذ دخوله مرحلة التعليم الأساسية، وزار طبيبا حين كان بعمر 14 عاما لشعوره بالتعب والإعياء.

وأوضح الموقع الإلكتروني أن الصبي لم يتناول أدوية معينة وقتها، وبعد إجراء التحاليل اللازمة اكتشف الأطباء إصابته بنقص حاد في فيتامين B12 وفقر في الدم، وحقن حينها بالفيتامين، فيما قدمت له مشورة طبية لتحسين نظامه الغذائي آنذاك.

وبعد مرور عام على ذلك عانى الصبي من مشاكل في السمع والنظر، لكن الأطباء لم يتمكنوا من تحديد السبب، حيث تدهورت حالته الصحية لتقارب إصابته بالعمى التام عندما بلغ سن الـ17.

وأشارت الدراسة إلى أن طبيعة الطعام الذي تناوله (ما بين البطاطس المقلية ورقائق الشيبس) قد تسببت بنقص في تغذية الأعصاب البصرية، ما أدى إلى إصابتها باختلال وظيفي.

وحذر الباحثون من الإكثار من تناول الوجبات السريعة، التي لا تحوي الفيتامينات اللازمة للنمو الطبيعي للجسم، بالأخص لدى الأطفال، مشيرين إلى أن اعتماد الأطفال في الصغر على تناول أصناف معينة قد يصعب من اختيارهم لأطعمة متنوعة عند تقدمهم بالسن، فضلا عن نصيحة أو ضرورة تناول مكملات غذائية لتجنب النقص بفيتامين B12.