خلاف أيمن رضا وباسم ياخور يتجدد.. والسبب أكلناها

جهينة نيوز:

في الحلقة التي استضاف فيها باسم ياخور للشيف أنطوان تجدد خلاف الفنانان باسم ياخور والفنان أيمن رضا على خلفية سؤال من الشيف أنطوان حول أي من الفنانين يشعر بالقرف من طريقة أكله، فردّ ياخور مسمياً أيمن رضا: "بيجلعص بالأكل"، مضيفاً أنه يغرف الطعام غرفاً من الصحن

ياخور عاد وأوضح أن رضا يفتح الشهية على الأكل وليس العكس لأنه يحب الطعام

لكن طريقة باسم في الاجابة على ما يبدو لم تعجب أيمن رضا فرد عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي برد قاس استخدم فيه كلمات نابية وطلب منه الابتعاد عنه فإن كان يريد إنجاح برنامجه فهذا لن يكون على حسابه وكتب على انستغرام

"باسم ياخور حل عن طي

لسه كل شغله مئعطله بتلزقها فيني

لحد الان ماعم ارضى رد

بدك تنجح برنامجك مو ع حسابي"

يذكر أن الفنان أيمن رضا كان ضيفا في حلقة عيد الأضحى من برنامج أكلناها وكانت الحلقة بمثابة تصفية حسابات وتبادل التهم بين الممثلين، سرعان ما انتهت بالمصالحة بينهما انطلاقاً من الصداقة القديمة التي تجمعهما، لتتجدد اليوم بعد تصريحات رضا