أهم جوائز الدورة 76 من مهرجان البندقية

الأحد, 8 أيلول 2019 الساعة 12:03 | ثقافة وفن, سينما

أهم جوائز الدورة 76 من مهرجان البندقية

جهينة نيوز:

اختتم مساء أمس السبت مراسم حفل توزيع جوائز مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته السادسة والسبعين.

وكانت أهم الجوائز كالتالي:

- جائزة الأسد الذهبي لأحسن فيلم لفيلم "جوكر" للمخرج الأمريكي تود فيليبس

- الجائزة الكبرى للجنة التحكيم لفيلم "جيه أكيروز" للمخرج رومان بولانسكي (وهو إنتاج فرنسي إيطالي مشترك)

- جائزة الأسد الفضي لأفضل إخراج لجوي أندرسون عن فيلم "حول اللانهائية"، وهو إنتاج مشترك بين السويد وألمانيا والنرويج

- جائزة أفضل سيناريو ليون فان عن فيلم "رقم 7، حارة المرح" (هونغ كونغ)

- جائزة أفضل ممثل: من نصيب لوكا مارينيلي لدوره في فيلم "مارتن إدن" من إخراج بيترو مارسيلو (إنتاج إيطالي فرنسي)

- الجائزة الخاصة للجنة التحكيم: "المافيا لم تعد كما كانت" للمخرج فرانكو ماريسكو (إيطاليا)

- جائزة مارسيلو ماستروياني لأفضل ممثل شاب: من نصيب توبي والاس لدوره في فيلم "الأسنان اللبنية" من إخراج شانون ميرفي (أستراليا)


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