ماذا قالت شكران مرتجى عن خلافها مع أمل عرفة؟

جهينة نيوز:

لفتت الفنانة شكران مرتجى في حوار فني مع إحدى المجلات العربية" أنها شعرت بالحزن الشديد عندما اتهمت بأن علاقتها مع زملائها في الوسط الفني مبينة على المصلحة، حينما لم تجب باسم ياخور على سؤاله مَن الأفضل فنياً أمل عرفة أم ماغي بو غصن، ضمن برنامج أكلناها"، وأضافت: "هذا اتّهام باطل، لأنني لم أعمل مع ماغي إلا في فيلمين، وأمل هي التي عرّفتني إلى ماغي، أنا لا أنكر تاريخ أمل عرفة الفني العريق، ولا أنكر أيضاً بداية تاريخ ماغي بو غصن المشرّفة".

وعما إن كانت نادمة على إجابتها، أكدت شكران على العكس، منوهة إلى أن إجابتها ستكون ذاتها سواء كان المعني ماغي بو غصن أو نجمة أخرى غيرها، تاركة التصنيف للجمهور وأهل الاختصاص، وعقبت "لست في وارد التقييم، ولو كنت مكانها لما افتعلت مشكلة، لأن تاريخي الفني يتحدّث عني ولست بحاجة إلى شاهد".

كما نوهت مرتجى إلى أهمية ان يكون الفنان ديبلوماسياً، وتساءلت في حال طرح السؤال على أمل عرفة وكانت المقارنة بين شكران وأي اسم آخر من النجوم، فكيف سيكون ردها؟، وتابعت: "أنا لست مخوّلة إلقاء الضوء على تاريخ أمل عرفة الفني، فهو لا يحتاج إلى شهادتي، لأنه بكل محبة وإنصاف موجود ومعترَف به، لكن لا يُعقل أن أُهان من الآخرين إذا كان رأيي مخالفاً لرغباتهم