زعيم كوريا الشمالية يحذر من "خطر وشيك" على بلاده بسبب إعصار

جهينة نيوز

شن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، هجوما على المسؤولين في بلاده، بسبب عدم استعدادهم لمواجهة الإعصار لينغ لينغ، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب".

ولفتت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تضرب العاصفة كوريا الشمالية بحسب وكالة الأرصاد الكورية الجنوبية، في حين نظم كيم جونغ أون الجمعة اجتماعا طارئا حذر فيه مما وصفه بـ"الأخطار الوشيكة" للإعصار.

لكن الزعيم الكوري الشمالي عبر أسفه لعدم استعداد السلطات وفق ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية التي أشارت إلى قوله، خلال الاجتماع: "المسؤولين الكوريين الشماليين لا يزالون على الموقف نفسه وهم عاجزون في مواجهة الإعصار ولا يدركون خطورته"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وألغت كوريا الجنوبية أكثر من 270 رحلة وتم حرمان نحو ثلاثين ألف منزل من التيار الكهربائي، بينما تم إغلاق الحدائق العامة بسبب الرياح الشديدة".

ولفتت الوكالة إلى أن عين الإعصار تجاوزت الساحل الكوري الجنوبي وبات في منطقة البحر الأصفر، بينما تتجه شمالا.

وبلغت سرعة الرياح، التي تعرضت لها كوريا الجنوبية إلى 125 كلم في الساعة، وتسبب في وفاة رجل سبعيني، في مدينة تبعد 140 كلم جنوب غرب سيول.

وقال الزعيم الكوري الشمالي، إن جهود مواجهة أضرار الإعصار "نضالا هائلا"، مطالبا الجيش بأن يبقى "وفيا لواجبه المقدس" بحماية المواطنين.