حبيب نورمحمدوف يحتفظ بلقب العالم في نزاله المقام بأبوظبي

جهينة نيوز

تمكن المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف امس السبت من الاحتفاظ بحزام بطولة UFC للفنون القتالية المختلطة وذلك في نزاله المقام في الإمارات العربية المتحدة ضد خصمه الأمريكي داستن بويريير.

ويكون بذلك "نورمحمدوف" حسب سبوتنيك حقق فوزه الـ28 على التوالي في مدينة أبوظبي الإماراتية، بعد أن قام بحركة "Rear Naked Choke" الخانقة لـ"بويريير" في الجولة الثالثة من النزال المثير.

وتعتبر هذه هي المواجهة الأولى للمقاتل الروسي، بعد غيابه عن حلبات النزال لتسعة أشهر، بسبب الإيقاف، بعد المشاكل التي حصلت خلال لقائه الأخير أمام ماكغريغور.

وقال مدرب المقاتل الروسي، عبد المنعم "عائدات النزال ستكون أكثر من 3 إلى 3.5 من تلك التي كانت من لقاء ماكغريغور، نحن لا نقاتل من أجل أمور صغيرة، فنحن نعرف قيمتنا، 2 مليون من لقاء ماكغريغور، هذا لا يكفي بالنسبة لنا لأننا الأفضل ولدينا شعبيتنا. ونحن نعرف ذلك وعندما سنخرج في القاعة سنرى كيف سيتجمعون حولنا وحول بويريير".

يذكر بأن حبيب نورمحمدوف، حصل على مليوني دولار، من لقاء ماكغريغور، دون حساب أموال الرعاة من الإيرادات والإعلانات والبث.