مشفى شهبا بالخدمة بداية العام القادم

جهينة نيوز

أكدت الدكتورة لميس السعدي- رئيس شعبة المشافي في مديرية صحة السويداء، أهمية العمل على التزويد بالضوابط الفنية وإجراءات ترخيص المنشآت الصحية والتقيد بها، ومتابعة أداء المؤسسات الطبية والمشافي والهيئات العامة، والإشراف على جودة الخدمات الطبية، مشيرة إلى إعداد الخطط والدراسات الفنية وتوفير البيانات اللازمة ضمن إطار عمل المشافي، بالإضافة إلى تأمين التدريب اللازم ضمن إطار عملها مع رفع مقترحات القوانين الملائمة واعتماد أسس الجودة في أداء مهامها.

ولفتت السعدي نقلا عن صحيفة الثورة إلى أنه خلال الجولات الاطلاعية على عمل المشافي والمراكز الصحية يتم تدوين الملاحظات وأخذ الإجراء المناسب، وتدارك هذا الأمر من قبل المعنيين وبالتالي تقديم الخدمات الطبية للمراجعين بجودة عالية، والتحسين المستمر.

واشارت إلى وجود فجوة بين مقدمي الخدمات الطبية في المشافي العامة والمرضى، حيث لا يكون المريض على بينة بتكلفة الخدمات الطبية من التشخيص والعلاج والدواء وغيرها، فهي تقدم مجاناً لكافة المراجعين، بينما تبلغ تكلفتها عشرات الآلاف في القطاع الخاص.

وفي ضوء جودة الرعاية الصحية أوضحت تنفيذ سياسات عمل تطبق على المشافي لرفع جودة الخدمات الصحية ونشر ثقافة التوعية الصحية وتأهيل الكوادر بشكل صحيح، والعمل على تصنيف المشافي لرفع سوية الخدمات والكفاءة، حيث يتم تقييم المشافي على 201 معيار اعتمد على معايير عالمية ودقيقة، وبالتالي العمل على تفصيل التفصيل وبجودة أعلى.

وكشفت أن مشفى شهبا سيكون بالخدمة بداية العام القادم، وأن عدد المشافي العامة في المحافظة يبلغ ثلاث مشاف إضافة إلى ثلاث خاصة، ومركز طب العيون الحديث، ومراكز جديدة تستكمل تراخيصها.