أبراج الأحد 8 أيلول مع سمر عمران

جهينة نيوز- خاص:

مولود ٨/ ٩: شخص عفوي ومرح وبتمتع بقدرة كبير على التأقلم، قد يكون جديا ومتفانيا لكن الجانب اللطيف والودي حاضر دائما، قدرة كبيرة على التنظيم، ضميره حي، شخص ودود وجذاب لكن احيانا لا يحب الظهور وصاحي الضمير ويهتم بأدق التفاصيل وقد يفتقر للخبرة العلمية، يكون صعب الارضاء وقد يتعكر مزاجه احيانا، يساعد الاخرين ويمتلك مهارة فطرية بالتعامل مع الامور المعقدة، الفترة القادمة تتقلص فترات الشرود والخيال، شهرة كبيرة لكن لديك تدقيق كبير في مجال عملك، النتيجة لصالحك، انتبه من مصاريف بسبب تغيير في امور البيت والميراث وتغييرات لصالحك

الحمل: تركيزك على العمل تقلب المعطيات لصالحك، الجو ضاغط بسبب كثرة واجباتك يتزامن مع استقبال وتوديع، تشعر بالمسؤولية تسمع سر يزعجك، لذلك تحتاج لترميم بعض الجسور حاول ان تتحالف مع الاقوياء، حدد اولوياتك الاضواء مسلطة على قدراتك لذا انتبه من وعد كاذب

الثور: تتهيأ لنجاحك وتتوصل لقناعة جديدة لا مانع من تقديم تضحية بجميع الاحوال، يومك فيه امور مالية ومعاملات قانونية ويلتمس محيطك الحكمة من تصرفاتك، مناسب لتكسر الحواجز الوهمية، عن طريق الاتصال لمسافات بعيدة او استقبال او توديع زوار تقوم بتنقل لمسافة طويلة، سفر واهتمام بالمواصلات البعيدة والقريبة، تهمك مشاريعك اليوم

الجوزاء: نهلرك فيه برنامج يضمن لك سير جميع مهامك، وظف مهاراتك، احتمال تهتم بمسألة خاصة، كن مثل زهرة اللوتس تتفتح باستمرار، فرصة اي شيء تفكر فيه، الحظ حليفك مالي واجتماعي، اشكر الله على حظوظك، احذر من الوعود الفارغة، قصة استشفائية او فواتير واستحقاقات

السرطان: تشعر بتوتر المزاج وتقلب الطباع، انتبه من مواجهة ومعاكسة، حاول ان تعمل وراء الكواليس، الجأ للذكاء والمنطق، لطف الاجواء وتجد تعاون مع الشركاء، لا مانع من غض الطرف عن تصرفات الحببب، تجنب التنقلات، عرقلة او تأجيل

الاسد: متعب بعض الشيء لا تهدر طاقتك، يوم مناسب للتنقل من حال الى حال، حافظ على هدوء اعصابك، لا ترتكب اخطاء بامور عملية، البعض يحبطون عزيمتك ويسرقون طاقاتك، وراء الغيوم تشرق الشمس لذا خذ قسطا من الراحة وانتبه على اعمالك فعندك تراكم اعمال

العذراء: يوم جيد مثل الامس والاهتمام بمتطلبات الاحبة مناسب للاجتماعات والجلسات المهمة تتوضح بعض الامور وتفرح بتقربك من الاهل، الحظ لا يتخلى ماديا ولا معنويا عنك، تمر بفترة توتر بعلاقاتك العاطفية تقترب من الأحبة وتكون لطيف مع المسؤولين او الاولاد، سهرة او لقاء او خبر معنوي تسمع

الميزان: تتحمس من الصباح لمشروع جديد يعزز استقرارك وتعيد النظر بالامور العائلية وتحل الخلافات، عزز طاقاتك وابتعد عن الافكار السوداء، حاول ان تبتعد عمن ينقلون الاخبار السيئة وابحث عن الناس التي تريحك، باشر مشاريعك بحيوية لانك قد تسمع خبر يقلقك عن شخص في العائلة، ويظهر هم عائلي عندك

العقرب: يوم جيد للحركة، تعبر عن ودك بمحبة، توصلها للأصدقاء والأهل عن طريق الزيارة أو التواصل، لتكن أمورك مدروسة، حاول أن تكون قريباً من الأصدقاء والجيران، تنقل وتحصل على هدايا، مقابلة ناجحة، نهارك نشيط.

القوس: تركيزك على المال انتبه كي لا تُقحم في صفقات مشبوهة، او احد ما يشكك في كفاءتك، اعتمد الهدوء وتجنب صرف الاموال عشوائيا، انت بأشد الحاجة للتحرك ضمن الحدود، لا تتردد في الافصاح عن مشاعرك خاصة اختيار الوقت المناسب، تسمع خبر مزعج وتتخذ قرار متسرع وتفشي اسرار، انتبه لنقودك

الجدي: القمر ببرجك يحمل لك تجدد ويفتح بابك ويتطلب مرحلة جديدة، يوم جريء واذا حصل اي خطأ لا تفقد الصبر، حاول ان تفاوض وتدفع بمصالحك، اذا كنت تؤمن بذكاءك تجعل حلمك حقيقة، يومك رائع من وحي فكرك، علاقات اجتماعات توقيع، حسم لبعض القضايا

الدلو: تظهر مسالة طارئة وتشعر بطباعك متقلبة انتبه لا تورط نفسك في اشياء جديدة، يوم مخيب للآمال، ربما تستاء من تصرفات احد من محيطك او يحصل التباس او سوء تفاهم، راقب افكارك لتتخطى اي عرقلة غدا، تسمع اخبار متناقضة مناسبة للتنقل ويكون شيء يتعامل بامور مخيبة للامال او تستاء او ضياع انتبه لاغراضك

الحوت: اطمئنان وتتجدد اعمالك، تزداد حماستك لتخوض اعمال جديدة، لا تضيع وقتك، الظرف داعم، يناسبك ولا يخذلك المحيط، اجواء حميمية مع محيطك، ركز على النشاط الاجتماعي