درس محرج بالأخلاق من محمد جواد ظريف لمايك بومبيو

جهينة نيوز:

لقن وزير الخارجية الايراني نظريه الامريكي مايك بومبيو درساً محرجاً بالأخلاق و ذلك في معرض رده على تصريحات للأخير .

و خاطب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، نظيره الامريكي مايك بومبيو في تغريدة له، قائلا : يا سيد بومبيو، هل تعرف ما هو التحضر؟

واضاف : هل التحضر هو ارسال طائرة مسيرة للتحليق فوق مجلس "عرس" وقتل الابرياء؟

وتابع : وهل (التحضر) يعني القرصنة البحرية في المياه الحرة؟

واردف : او لعله (التحضر) ارسال السلاح الفتّاك الى منطقة ما، لشنّ حروب ضد الانسانية.

وتابع : او ان المتحضر هو شعب بتاريخه الذي يمتد لآلاف السنين، والذي لم يهاجم احدا طوال القرون الماضية؟

و في رد آخر كذلك نشر وزير الخارجية محمد جواد ظريف تغريدة في حسابه بموقع توتيتر اليوم، ردا على مزاعم نظيره الامريكي "مايك بومبيو" ضد ايران، بالقول : ياسيد بومبيو، ماذا يعني الابتزاز بالتحديد؟

واضاف : اليس الابتزاز هو ذات النقض السافر لقرار صادر عن مجلس الامن (2231) ومعاقبة من يلتزم به؟

وتابع ظريف : هل الابتزاز يعني اقتراح الرشوة لسرقة النفط وفرض الحظر على اولئك الذين يرفضون هذا الاقتراح؟

وكتب وزير الخارجية الايراني في تغريدته ايضا : و ربما الابتزاز يعني تجويع الشعب الايراني في حال عدم استسلام ايران.

وختم ظريف تغریده، بالقول : هل ذلك هو الابتزاز، ام الاجراءات التعويضية في اطار الاتفاق النووي؟

جاء ذلك ردا على تخرصات وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو في تغريدة له، ان "ايران اعلنت عن نقضها لكافة القيود المفروضة على الابحاث والتنمية النووية؛ حقيقة ان ايران ستحتفظ بالطاقة الاستيعابية الواسعة لتخصيب اليورانيوم، مؤشر على ضعف الاتفاق مع ايران"؛ مضيفا ان "بريطانيا وفرنسا والمانيا، وكافة الشعوب المتحضرة ستتخذ اجراءات حازمة ضد الابتزاز النووي الايراني"؛ على حد زعمه.