أردوغان: لن يكون لنا خيار سوى فتح أبوابنا إلى دول أوروبا أمام اللاجئين إذا لم تمنحنا دعما كافيا

جهينة نيوز:

جدد رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، تهديده للاتحاد الأوروبي بفتح أبواب بلاده أمام ما اسماه اللاجئين إلى أوروبا في حال عدم تقديمها الدعم الضروري لأنقرة للتعامل مع هذه القضية.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم السبت أمام اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بولاية أسكي شهير شمال غرب البلاد، إن تركيا تتحمل لوحدها أعباء اللاجئين على أراضيها, متجاهلاً ان تركيا و دول في الاتحاد الاوروبي كانوا سبب ازمة اللاجئين بعد ان فتحت تركيا حدودها للارهابيين للتسلل الى سورية و طرد الاهالي من بيوتهم.

وأضاف أردوغان مشددا: "ليس لدينا حل سوى فتح الأبواب أمام اللاجئين حال عدم إيفاء الاتحاد الأوروبي بوعد الدعم الذي قطعه لنا".

وتابع الرئيس التركي: "لسنا من يقع علينا التفكير دائما في هذا الخصوص، دعهم (المسؤولون في الاتحاد الأوروبي) يفكرون قليلا أيضا".

وأبرمت أنقرة وبروكسل، في 18 مارس 2016، ثلاث اتفاقيات مرتبطة ببعضها البعض حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي لم يقم بما يتوجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة.

وسبق أن وجه أردوغان تحذيرا مماثلا للاتحاد الأوروبي يوم 5 سبتمبر، حيث قال في حينه: "إننا، وفي حال لم نحصل على دعم دولي كاف في مسألة اللاجئين، سنفتح الطريق أمامهم باتجاه أوروبا".

و يذكر ان الازمات المقبلة على تركيا لا تتمثل بنزوح مدنيين بل بنزوح ارهابيين من عشرات الجنسيات على رأسهم الايغوريين الذين عددهم بعشرات الآلاف فضلاً عن الاوزبك و غيرهم من المرتزقة في حال اكملت القوات السورية تحرير اراضيها المحتلة من العصابات التي ادخلها اردوغان الى سورية.