ایران تبدأ ضخ الغاز في اجهزة IR6

جهينة نيوز:

اعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي بان ايران بدأت بضخ الغاز في اجهزة الطرد المركزي IR6 لتخصيب اليورانيوم.

وفي مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم السبت قال كمالوندي، هنالك 3 مواضيع احدها منشاة فردو واخرى متعلقة بعملية المراقبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث اننا لا نعتزم ايجاد تغيير في ذلك وسنواصل التزام الشفافية كما في السابق.

واضاف، ان التغييرات الجديدة في اطار الخطوة الثالثة تمكننا من الوصول الى التخصيب بمقدار مليون سو (SWU) (وحدة فصل).

واوضح بان البنود من 32 الى 43 تتضمن 8 اجراءات، تم انجاز 4 منها وستراجعها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويتم تاكيدها، اما الاجراءات الاربعة الاخرى فستنجز في فترات زمنية معينة.

واضاف، ان النقطة المهمة في مسار تخصيب اليورانيوم يمكننا القول بانه عملانيا لا توجد قيود لان البرامج كانت مرسومة على اساس برامج طويلة الامد باساليب جديدة.

واشار الى إعداد آلاف الوثائق لاجهزة الطرد المركزي واضاف، لقد قمنا يوم امس باربعة اجراءات احدها بشان البند 39 واجهزة الطرد المركزي التي مثلما تستخدم بعملية البحث والتطوير فانها تساعدنا في مراكمة المخزون، ولو اخذنا بنظر الاعتبار ان طاقة هذه الاجهزة تبلغ عدة مرات الاجهزة العاملة حاليا فذلك يعني ان المئات وربما الالاف من هذه الاجهزة قيد التركيب ستساعدنا في زيادة المخزون، وهو امر انجز يوم امس واطلعنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية عليه اليوم.

وتابع المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية، ان اجهزة الطرد المركزي "IR6" التي كان من المفروض ضخ الغاز فيها في العام الـ 11 من الاتفاق النووي (بعد 7 أعوام تقريبا)، قد بدانا بضخ الغاز فيها فضلا عن "IR6" ساب التي كان من المقرر ضخ الغاز فيها في ذلك الوقت.

واضاف، لقد كان من المقرر ايضا تدشين سلسلة عشرينية من اجهزة الطرد المركزي "IR4" حسب الملحق 1 من البند 35 من الاتفاق النووي بداية العام الـ 11 منه قد انجز الان، كما قمنا بضخ الغاز في سلسلة عشرينية لاجهزة الطرد المركزي "IR6" فيما السلسلة الثلاثينية مدرجة في برنامجنا القادم.