أول روبوت روسي يشبه البشر يهبط في كازاخستان

جهينة نيوز:

أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس فجر اليوم عودة الروبوت المجسم “فيدور” الذي يعد أول روبوت أشبه بالبشر ترسله روسيا إلى الفضاء إلى الأرض على متن مركبة الفضاء “سويوز إم إس 14”.

وجاء في بيان لـ روسكوسموس على تويتر نقلته وكالة سبوتنيك إن “مركبة الفضاء سويوز إم إس 14 والتي يوجد على متنها الروبوت المجسم فيدور أجرت عملية هبوط ناجحة في كازاخستان” مشيرا إلى أن العملية بمجملها من نقل الروبوت إلى المدار والهبوط جرت بشكل طبيعي.

وأطلقت المركبة “سويوز إم إس 14” وعلى متنها الروبوت فيدور في مدار أرضي منخفض في الـ 22 من آب الماضي وبعد خمسة أيام ومن خلال المحاولة الثانية التحمت المركبة بالمحطة الفضاء الدولية.