الاحتلال الامريكي يختطف أربعة مواطنين بريف ديرالزور الشمالي

جهينة نيوز:

يواصل “تحالف واشنطن”غير الشرعي ممارساته الترهيبية بحق المدنيين في الجزيرة السورية بالتنسيق مع أدواته و عملائه مما يسمى قوات سورية الديمقراطية “قسد” من خلال اختطاف المواطنين والقيام بعمليات دهم تفتيش وقصف المناطق الآهلة بذريعة ملاحقة تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت مصادر أهلية أن قوات من “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج مجلس الأمن اقتحمت بالعربات المصفحة قرية الكسار التابعة لناحية البصيرة بريف ديرالزور الشمالي وقامت باختطاف أربعة مدنيين من عائلة واحدة من أهالي القرية.

ولفتت المصادر إلى أن اقتحام قوات “التحالف” بدأ بإطلاق نار كثيف لترهيب الأهالي قبل اقتحام أحد المنازل واختطاف المدنيين الأربعة واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

بالتوازي تقوم ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكية بعمليات اقتحام واختطاف تطول المدنيين في عشرات القرى والبلدات بأرياف دير الزور والحسكة والرقة تحت ذرائع مختلفة لترهيب الأهالي كان آخرها أمس حيث أقدمت عناصر الميليشيا على اعتقال شابين في حي المشلب في مدينة الرقة لأسباب مجهولة.

وكانت ميليشيا “قسد” اعتقلت أمس الأول نحو 25 شاباً من أحياء الصالحية والباعر ودوار البانوراما وغويران بمدينة الحسكة بتهم جاهزة بزعم التخابر لصالح تنظيم داعش الإرهابي كما قامت بمصادرة نحو 14 منزلاً من منازل الأهالي في بلدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي ومنحتها لعناصر ميليشياتها.

ومنذ تشكيله من خارج مجلس الأمن في آب 2014 ارتكب “التحالف الدولي” عشرات المجازر بحق السوريين من خلال قصفه المناطق السكنية بأرياف حلب وديرالزور والرقة والحسكة إضافة إلى تدميره البنى التحتية تحت ذريعة محاربة تنظيم داعش الإرهابي في الوقت الذي تؤكد فيه المعطيات والوقائع الارتباط الوثيق بين التحالف والتنظيم التكفيري لاستهداف الجيش العربي السوري والتجمعات السكنية في المنطقة الشرقية.