لأول مرة في العالم العربي.. مناظرات بين مرشحي الرئاسة التونسية

السبت, 7 أيلول 2019 الساعة 17:28 | سياسة, عربي

لأول مرة في العالم العربي.. مناظرات بين مرشحي الرئاسة التونسية

جهينة نيوز:

في مبادرة غير مسبوقة في تونس وفي العالم العربي ستنظم تونس انطلاقا من اليوم السبت مناظرات تلفزيونية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 15 أيلول الجاري.

وينتظر الشعب التونسي المرشحين في مناظرات تلفزيونية تبدأ مساء السبت وتستمر 3 ليال، سيواجه فيها المرشحون بعضهم البعض، ويفترض أن يشارك 26 مرشحا في هذه المناظرات، لكن كرسي المرشح ورجل الأعمال نبيل القروي الموجود في السجن حاليا سيبقى فارغا.

وتنظم هذه المناظرات تحت عنوان "الطريق إلى قرطاج - تونس تختار"، وستبثها القناة الوطنية الأولى.

ولأول مرة وقبل الانتخابات بـ 8 أيام، لا يعرف التونسيون من سيكون رئيسهم أو حتى من سيعبر من المرشحين الـ26 للدور الثاني.

يذكر أن تونس دعت لانتخابات رئاسية مبكرة بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، يوم 25 تموز الماضي.

روسيا اليوم


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