تنفيذ عدد من خطوط التوتر المتوسط في مناطق عدة بحماة

جهينة نيوز

أنجزت الورشات الفنية لدى شركة كهرباء حماة أعمال تنفيذ عدد من خطوط التوتر المتوسط 20 ك.ف في مختلف مناطق المحافظة بهدف تأمين وثوقية التيار وتحسين التغذية الكهربائية فيها.

وبين المهندس محمد الرعيدي مدير شركة كهرباء حماة في تصريح لسانا أن الخطوط شملت خط الفريكة-الجيد بطول 5ر2كم في منطقة الغاب إضافة إلى خط التوتر المتوسط بين قريتي الحميري قيفلون بطول 2 كم ومواصلة أعمال تنفيذ خط معفى من التقنين الكهربائي لتغذية محطات ضخ مياه نهر البارد التي تمد معظم قرى منطقة الغاب بمياه الشرب وذلك بطول 8كم وبقيمة 175 مليون ليرة.

وأضاف إن الورشات عملت على مد كبل أرضي يصل بين مراكز التحويل الكهربائية في مدينة السقيلبية فضلا عن تركيب 3 مراكز تحويل كهربائية هوائية ومد كابلات توتر متوسط أرضية 20 ك.ف لتغذية مركز التحويل خلف جريدة الفداء بحماة وإحداث مخارج جديدة من مركزي تحويل في مدينة محردة لتخفيف الحمولات.