اعتزال النجم الكاميروني صامويل إيتو

جهينة نيوز

أعلن النجم الكاميروني صامويل إيتو اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة حافلة مع العديد من الفرق ومنتخب بلاده.

وكتب إيتو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" اليوم السبت: "النهاية. إلى الأمام نحو تحد جديد، شكرا لكم جميعا، مع حبي الكبير لكم".

ولعب النجم الكاميروني مع العديد من الأندية الكبرى في أوروبا، أبرزها ريال مدريد وبرشلونة وإنتر وتشيلسي.

وأنهى إيتو مسيرته الكروية وهو يلعب في صفوف نادي قطر، الذي انتقل إليه العام الماضي قادما من فريق كونياسبور التركي في صفقة انتقال حر.

وشارك إيتو مع منتخب بلاده الكاميرون في 118 مباراة دولية، سجل خلالهم 56 هدفا.

وحصد إيتو العديد من البطولات، أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات، ولقب الدوري الإسباني 3 مرات وكأس إسبانيا مرتين وكأس السوبر الإسباني مرتين، والدوري الإيطالي مرة وكأس إيطاليا مرتين، بالإضافة إلى الفوز بلقب كأس العالم للأندية في عام 2010 مع إنتر.