انتشار للشرطة في هونغ كونغ قبل بدء احتجاج جديد

جهينة نيوز

فتش أفراد الشرطة في هونغ كونغ وسائل المواصلات العامة المتجهة لمطار المدينة، اليوم السبت، قبل أن يبدأ المحتجون المناهضون للحكومة في تطبيق "اختبار ضغط" آخر‭ ‬لشبكات الطرق والسكك الحديدية هو الأحدث في 14 أسبوعا من المظاهرات التي اتسمت في بعض الأحيان بالعنف.

وانتشرت الشرطة في محطة القطارات الرئيسية المؤدية لمطار هونغ كونغ وفتشت حافلة واحدة على الأقل متجهة إلى هناك قبل الاحتجاجات التي من المقرر أن تبدأ بعد الظهيرة.

ولا تسمح السلطات سوى للمسافرين الذين لديهم تذاكر لرحلات جوية بدخول صالات المطار أو استخدام قطار المطار السريع الذي يقل الركاب من وسط هونغ كونغ كما لن يتوقف القطار في شبه جزيرة كولون. وفقا لـ "رويترز".

وتهدف تلك الإجراءات إلى تجنب الفوضى التي سادت المشهد في مطلع الأسبوع الماضي عندما أغلق المحتجون الطرق المؤدية للمطار وألقوا بحطام على السكة الحديدية للقطار وخربوا محطة لقطارات الأنفاق في منطقة تونغ تشونغ القريبة خلال اشتباكات مع الشرطة.

كما اقتحم المحتجون صالة الوصول في المطار الشهر الماضي مما تسبب في تعليق أو تأخير رحلات وسط سلسلة من الاشتباكات مع الشرطة.

وشيد مطار تشيك لاب كوك في أواخر الحكم البريطاني لهونغ كونغ حول جزيرة صغيرة تحمل نفس الاسم ويتم الوصول إليه من خلال سلسلة من الجسور.