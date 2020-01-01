بعد إغلاق لسبع سنوات سوق هال درعا يستعد للإقلاع

جهينة نيوز:

بدأت مدينة درعا تتهيأ لإعادة استئناف العمل من جديد في سوق الهال الرئيس الموجود فيها بعد خروجه من الخدمة منذ حوالي السبع سنوات، وذلك لإتاحة الأماكن الملائمة لعمل تجار الجملة وإبعاد المنعكسات السلبية عن المحيط السكني الناتجة عن السوق المؤقت الذي تم إنشاؤه حينها من الأكشاك في حي الكاشف السكني، ويعمل فيه حالياً 25 من باعة الجملة بموجب عقود إشغال أرصفة لتلبية حاجة الأهالي من الخضروات والفواكه.

المهندس كمال برمو- مدير الخدمات الفنية في درعا أوضح لـ«تشرين» أنه، عملاً بتوجيهات محافظ درعا لتسريع دوران عجلة النشاط الصناعي والتجاري في المحافظة، تم العمل بآليات المديرية على ترحيل الأنقاض وتعزيل الحديد والردم من ساحات سوق هال مدينة درعا الرئيس بكمية حوالي 500 م3، والعمل لا يزال مستمراً بترحيل أي كميات يقوم أصحاب محلات سوق الهال بتعزيلها من محالهم أثناء عملية قيامهم بإعادة ترميمها وتأهيلها، بالتوازي مع ردم بعض الحفريات والخنادق الموجودة في الموقع، لافتاً إلى أن المحافظ وجّه أيضاً بإعادة تأهيل الطرقات المؤدية للسوق وكذلك البنى الخدمية لجهة الكهرباء والمياه، ما يجعل جميع الظروف ملائمة لإعادة استئناف العمل من جديد في هذا السوق الحيوي الذي يأتي استكمالاً لفتح المنطقة الصناعية والعمل فيها مجدداً مع بقية الأسواق التجارية الأخرى في المدينة، على أن يلي افتتاح سوق الهال في خطوة لاحقة إعادة تأهيل سوق خضر مدينة درعا لباعة المفرق المجاور لسوق الهال، مبيناً أن تفاعل واستجابة تجار جملة الخضر والفواكه متميز في سرعة ترميم وتأهيل محلاتهم رغبةً منهم في العودة لمزاولة العمل فيها من جديد.

من جهته، المهندس أمين العمري- رئيس مجلس مدينة درعا أشار إلى أن أعمال تهيئة سوق الهال الرئيس الذي يضم 122 محلاً ومكتباً تجري بوتيرة متسارعة، وهناك ما يقارب من 80% من أصحاب المحال قد باشروا بأعمال تجهيز محلاتهم لجهة الديكورات وتركيب أبوابها وسد الفتحات الموجودة في جدران بعضها، مبيناً أن أعمال تهيئة السوق وتأهيل بناه التحتية على اختلافها تتم بالتعاون والتنسيق بين جميع الدوائر ذات العلاقة وبإشراف مباشر من المحافظة، ومتوقع خلال أسبوعين أن يكون السوق قابلاً لبدء مزاولة العمل فيه.