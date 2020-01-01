بأقل من شهر.. توزيع مليون ليتر مازوت في طرطوس

جهينة نيوز:

أكدت مصدر موثوق في فرع محروقات طرطوس (سادكوب) أنه تم توزيع ما يقارب المليون لتر من مادة مازوت (التدفئة) منذ التاسع عشر من آب الماضي ولغاية تاريخه، منها 141 ألف لتر للمدارس و463 ألف لتر لذوي الشهداء والجرحى و400 ألف لتر للمواطنين.

وذكر المصدر لصحيفة الثورة أن الأولوية في توزيع مادة مازوت التدفئة للمناطق الباردة في المحافظة حيث يتم توزيع 100 لتر بموجب البطاقة الذكية للأسرة كمرحلة أولى.

وأوضح ذات المصدر أنه يتم توزيع 80% من المخصصات اليومية من مازوت التدفئة (البالغة 70 ألف لتر) عبر صهاريج لجميع القرى والنسبة الباقية (20%) توزع عبر المحطات المخصصة وفق التوزيع الأسبوعي لها، علماً أن الأولوية تعطى لذوي الشهداء والجرحى.

وعن الكميات الموزعة يومياً لمصلحة المحافظة أوضح المصدر أنه يتم تخصيصها بواحد وعشرين صهريجاً من مادة المازوت ومن البنزين 24 صهريجاً، بالإضافة إلى توافر مادة الغاز المنزلي حيث يحق لكل أسرة اسطوانة غاز كل 23 يوم على البطاقة الذكية.

نشير أخيراً الى انه يمكن لأي مواطن الحصول على المعلومات المطلوبة بخصوص مدى توافر المحروقات من خلال التواصل عبر رقم الواتس 0932700744 والاتصال على رقم المديرية /0432562156/.