انتكاسة للهند.. فقدان الاتصال بمركبة فضاء أرسلتها للقمر!

جهينة نيوز:

أعلن رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية، كايلاسافاديفو سيفان، إن المنظمة فقدت الاتصال بمركبتها الفضائية شاندريان-2 اليوم السبت (بالتوقيت المحلي) وذلك في انتكاسة لخطة الهند الطموح للهبوط بمسبار غير مأهول قرب القطب الجنوبي للقمر.

وبحسب وكالة رويترز قال سيفان في قاعة ممتلئة بعلماء بدا عليهم الانزعاج من النبأ بمركز المنظمة للرصد في بنغالور "نقوم بتحليل البيانات المتاحة".

وتعتبر بعثة "تشاندرايان -2"، استمرارا للبرنامج القمري الهندي الذي بدأته المركبة "تشاندرايان -1"، والتي جرى إرسالها إلى القمر، في تشرين الأول 2008.

وعملت هذه المركبة في مدار القمر لمدة 312 يوما، وتعد "تشاندرايان -2"، مشروعا أكثر تعقيدا، كونها تتضمن هبوطا وإيصال مسبار صغير إلى سطح القمر، سيدرس خلال يوم قمري واحد (14 يوما من أيام الأرض) عناصر التركيب المعدني لسطحه.