هولندا يصعق ألمانيا بفوزه عليه في تصفيات "يورو 2020"

جهينة نيوز:

حقق منتخب هولندا مساء امس الجمعة فوزا صاعقا على مضيفه منتخب ألمانيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لـ"يورو 2020".

وافتتحت الماكينات الألمانية التسجيل في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء عن طريق سيرج جنابري.

ولكن تعادل فرينكي دي يونغ النتيجة لصالح هولندا في الدقيقة 59 من زمن اللقاء، وأضاف جوناثان غلاو تاه الهدف الثاني لمنتخب هولندا بتسجيله هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66.

​ثم عادل توني كروس النتيجة لصالح منتخب ألمانيا من ركلة جزاء في الدقيقة 73 من زمن المباراة.

​واختطف دونيابل مالين نقاط الفوز من المانشافت في الدقيقة 79.

​​ثم قضى فينالدوم على آمال وحظوظ الألمان بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع

​​وبتلك النتيجة رفعت هولندا رصيدها من النقاط إلى 6 نقاط بالمركز الثالث في المجموعة، بفارق 3 نقاط خلف ألمانيا صاحبة المركز الثاني، فيما ظلت أيرلندا الشمالية متصدرة المجموعة برصيد 12 نقطة.