أكثر من 300 ألف زائر في اليوم الأخير من معرض دمشق الدولي

جهينة نيوز:

أغلق معرض دمشق الدولي امس الجمعة أبوابه بعد احتضانه لـ 304000 زائر في يومه الأخير تابعوا مختلف فعالياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية.

وأجرت مؤسسة الطيران العربية السورية سحبا على 40 تذكرة طيران للذين زاروا جناح المؤسسة خلال المعرض.

وأعلن تسعة رجال أعمال سوريين ورجل أعمال لبناني على أرض مدينة المعارض عن تأسيس شركة لتصدير الخضار والفواكه إلى دول العالم.

وأقيم مزاد للخيول العربية الأصيلة المستوردة نظمه مكتب الخيول العربية بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ضمن جناح المعرض الزراعي.

واختتم حفلات معرض دمشق الدولي على المسرح الفني عدد من فناني نقابة الفنانين “أحمد خيري وشادي عبد الكريم ومحمد حمودة”.

وانطلقت فعاليات معرض دمشق الدولي في دروته الـ 61 تحت شعار “من دمشق إلى العالم في الـ 28 من آب الماضي على مدى عشرة أيام متواصلة قدم خلالها لزواره الكثير من الأنشطة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.