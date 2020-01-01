معرض دمشق الدولي يثمر عن توقيع مئات العقود والاتفاقات

جهينة نيوز:

اثمر معرض دمشق الدولي في دورته الحادية والستين عن التوصل إلى توقيع مئات العقود والاتفاقات والتفاهمات بين الشركات المشاركة ورجال الاعمال الأجانب والعرب والسوريين لتسويق المنتجات السورية خارجيا وداخليا وإقامة شراكات لمشاريع في القطاعات الإنتاجية والخدمية و الطاقة وفي مجالات إعادة الاعمار.

وأوضح المدير التنفيذي للقطاع الخاصة المشارك في معرض دمشق الدولي طلال قلعه جي في تصريح له في ختام المعرض اليوم أن مئات رجال الاعمال من المدعوين اما بشكل رسمي او من خلال فريق القطاع الخاص المشارك في معرض دمشق الدولي زاروا المعرض واجروا مباحثات او اتفاقات او وقعوا عقودا مع شركات القطاع الخاص الذي يفضل عادة عدم الإفصاح إما عنها او عن قيمتها ما يجعل تقدير قيمتها الحقيقية غير واقعي.

وبين أن عدد العقود وقيمتها سيتضح عند تقدم الشركات المشاركة بمعرض دمشق الدولي لهيئة تنمية ودعم الانتاج المحلي والصادرات بعقودها في نهاية المدة المحددة بطلبات الحصول على الدعم.

ونوه قلعه جي بالدعم الذي قدمته الحكومة للمشاركين بالمعرض من القطاع الخاص أولا بدعم المساحات المحجوزة لشركات القطاع الخاص وثانيا بالدعم المعلن مؤخرا عبر هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي و الصادرات لعقود التصدير التي وقعت بالمعرض او التي ستمتد لشهر إضافي بعد المعرض للشركات المشاركة بالمعرض ما يعتبر اسهاما حقيقيا للحكومة في تنمية الصناعة المحلية ودعم وجودها في الأسواق الخارجية و زيادة عملية التصدير وتحفيزا لزيادة الإنتاج وتوفير جبهات من العمل وتامين فرص عمل إضافية.