أبراج السبت 7 أيلول مع سمر عمران

جهينة نيوز_خاص:

مولود ٧/ ٩: لطيف ومحب عنده طاقة هائلة لتدليل نفسه وحماية الاشخاص الذين يحبهم، لا ينسى اي ظلم ودائما، واسع الحيلة وهي مظهر من مظاهر حدسه وذكائه متألق بالحضور،للبعض خصومة او انفصال طويل الأمد، خسارة معركة وحل مشاكل، حل مساعدة من اصحاب المفوذ لحل المشكل التي تخص الامور القانونية، للبعض استرداد حق، حماس شراكة مشاريع، مشكلة مالية يجري حلها ومشكلة ميراث يجري حلها

الحمل: تركز على عملك، نهارك مهني مدفوع للاحتكاك باشكال عديدة، انتبه لا تنتقد احد ولا تقع في فخ، الحياة بالنسبة لك انطلاقة ولتكن ثقتك بنفسك عالية، حافظ على سمعتك الطيبة ومكانتك

الثور: نهار متجدد ورغبة بالسفر، ينصب اهتمامك على تثبيت خطواتك وتركز على توجيه اهتمام لك، حاول ان تبتعد وتجازف لضرورة لان الفترة المقبلة تكتشف دورة جديدة، يوم ناجح، مقبلات امتحانات لقاءات بيع وشراء واستقبال من مسافات بعيدة

الجوزاء: جراتك تدعو للحيرة، لا تتردد باي خدمة تنطلب منك، تجد نفسك مشغول بامور مالية مشتركة، او مضطر تدخل للمطالبة بأمور شرعية، يؤدي لخلاف ضمن العائلة، اذا اضطررت لقلب صفحة لا تقف عندها، تستفيد من أخطائك، عارض صحي، قصة استشفائية للبعض رعاية احد المقربين او استحقاقات، تعديل على ميزانيتك

السرطان: تركز على الشراكة فيما يتعلق بمشروع شراكة قائم بينك وبين اشخاص آخرين، تنفتح أمامك آفاق جديدة تستفيد منها في تعزيز شراكتك العملية، احتمال تظهر بعض العراقيل لذلك لا تدخل بمواجهة مع أحد وكن حذر لان اي شيء يضمن لك سلامتك وتتلافى الموضوع، نهارك لا يخلو من ناحية عاطفية، عزز علاقتك مع الشريك

الأسد: نهارك مضغوط، مشاريعك متراكمة تشعر بضرورة انجازك لاهميتها، قد تعاني مع من ازمة تترك من انعكاس سلبي على صعيد جسدي او نفسي، لا تستسلم للفورات العصبية وتصب نقمتك على من حولك، حاول ان ترفه عن نفسك، النوم والغذاء مهمان لتتخطى الفترة الحرجة، عمل كثير لا تستطيع التفكير او السؤال

العذراء: يوم جيد للقاء الاحبة من خلال دعوات او تجمع مختلف الوجوه، نهار جيد ومحيطك اجواؤه مريحة تساعدك على تخطي المشاكل والهموم، للبعض خبر جيد من اولاد او نتائج امتحانات، اصدقاء ورفقة ممتعة، استفيد من هذا النهار بحذافيره وقوي قلبك حظوظك آتية في الطريق وصوتك مسموع

الميزان: تمتد همومك على صعيد عائلي او علاقة بالاهل او اشياء تخص العقارات، تشعر بفرض سيطرتك او تنفيذ كلمتك، وضعية تترك أثر سلبي، لا تبالغ ولا تغتر بنفسك لانك لست بحاجة لأحد من العائلة، كرس وقتا للعائلة وانتبه اليوم

العقرب: نهارك إيجابي، حركة فكرية وجسدية، تنقل الأفكار للغير، تنشط وتشعر بالقدرة على تنفيذ مخططاتك، تفكر برحلة، سفرة قصيرة، لا تنسى اليوم احتمال مصاريف طارئة تدخل بحسبانك كن حذرا من السرعة والتسرع، تستقبل اخوة او جيران، يوم للحركة

القوس: نهار على صعيد امورك المالية، تشعر ببعض القلق على نفسك والاستنفار حول الامور المادية، تركز على فرصة مادية، استعجل الامور لو كان اليوم مثل الأمس فأين روعة الحياة، بادر بخطوات جديدة ركز على مصاريفك، الامور لحانبك، قدم نوعية وايجابية لتحصل على مكسب

الجدي: يوم جيد، لتعبر عن ذاتك وتحقق مطالبك الشخصية، نهار جيد للتغيير الى الأفضل، نشاط متجدد تنجح بلقاء أشخاص، تبادل أعمال مفيدة، اليوم انت طرف مع كل الاشخاص لان تسمع وتاخذ وتعطي، نهار لك بالسيطرة

الدلو: تشعر بتعب جسدي قد تكون نتيجة مرض وارهاق او اسراف في استعمال طاقاتك، التوتر يلعب دور سلبي، حاول تجنب الوساوس، سيطر على نفسك وخذ قسط من الراحة، بعيد عن الاحتكاك مع محيطك وتجنب خيبات الامل والنميمة والحسد، لا تراهن على شيء

الحوت: نهار إيجابي، الوقت جيد لتستفيد من خبرتك في مجالك وكلماتك اعتمد على وجود الاصدقاء المخلصين وتتصالح مع صديق بعد خلافات، تستطيع تحقيق دعوات عائلية او حفلة، حاول ان تشارك الاصدقاء، لا تعصب وتهدر وقتك، حاول ان تشارك الاصدقاء، اليوم راحة بال