المطران حنا يدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

الجمعة, 6 أيلول 2019 الساعة 20:24 | سياسة, عربي

المطران حنا يدعو المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

جهينة نيوز:

دعا المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار المفروض عليه.

وقال المطران حنا في كلمة له اليوم نقلتها وكالة معا إن ما يحدث في قطاع غزة في ظل الحصار والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة أدى إلى كثير من المآسي الإنسانية والاجتماعية والذي يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأشار المطران حنا إلى أنه لا يجوز أن تستمر هذه الاعتداءات التي أدت إلى سقوط الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ وآلاف من الشهداء والجرحى مناشدا كل المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية لرفع الحصار الظالم عن القطاع ووقف الحرب الشرسة عليه.


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