شهيدان فلسطينيان وعشرات المصابين جراء اعتداء الاحتلال على مسيرات العودة في غزة

جهينة نيوز:

استشهد فلسطينيان وأصيب العشرات بجروح وحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في الجمعة الثالثة والسبعين من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان “حماية الجبهة الداخلية” في قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين المشاركين في المسيرات شرق مدينة غزة وجباليا شمال القطاع والبريج وسطه وخان يونس ورفح جنوبه ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

ووصل عدد الضحايا الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال مسيرات العودة وكسر الحصار منذ انطلاقتها في الـ30 من آذار 2018 إلى 308 شهداء إضافة إلى إصابة أكثر من 30 ألفا بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.

إصابة ثلاثة فلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة كفر قدوم

في الضفة الغربية، أصيب ثلاثة فلسطينيين بجروح جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 16 عاماً شرق قلقيلية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على المشاركين في المظاهرة التي خرجت تنديدا باقتحام رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمدينة الخليل ما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بجروح.

وتشهد كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد قوات الاحتلال وباتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.