الرئيس عون: أي اعتداء على سيادة لبنان سيقابل بدفاع مشروع عن النفس

جهينة نيوز:

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن أي اعتداء على سيادة لبنان وسلامة أراضيه سيقابل بدفاع مشروع عن النفس يتحمل كيان الاحتلال الإسرائيلي عواقبه.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن عون أوضح خلال استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في قصر بعبدا اليوم أن الاعتداء الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية اعتداء على السيادة اللبنانية وخرق لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي التزم لبنان بكل مندرجاته منذ صدوره في العام 2006 وحتى اليوم.

ولفت الرئيس عون إلى أن الجيش اللبناني المنتشر إلى جانب القوات الدولية يقوم بواجبه كاملا.

واعتدى كيان الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا على الأحياء السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت عبر تفجير طائرتي استطلاع وردت المقاومة الوطنية اللبنانية على الاعتداء عبر تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق مستوطنة أفيفيم شمال فلسطين المحتلة قرب الحدود مع لبنان ومقتل وإصابة من فيها.

وكان الرئيس اللبناني أكد الثلاثاء الماضي أن هذه العملية البطولية للمقاومة أدت إلى ردع العدو ووقف تماديه في تعديه على لبنان وخرقه السيادة الوطنية.