كيان العدو الاسرائيلي يشيد بمسرحية مصرية عن الهولوكوست

جهينة نيوز:

علق الدبلوماسي في كيان العدو الإسرائيلي، ليئور بن دور، مدير إدارة مصر والمغرب في وزارة خارجية كيان الاحتلال الإسرائيلي، على أول مسرحية من نوعها عن "الهولوكوست" أقيمت في مصر.

وقال بن دور في الفيديو الذي نشرته صفحة تتبع لخارجية العدو: "من الذي لا يحب المسرح؟ أنا أحب المسرح جدا، أنا خدمت في مصر في سفارتنا بالقاهرة ودائما وباستمرار أعمل من أجل بناء الجسور بين (إسرائيل) وجيرانها، وأريد أن أشارككم مسرحية حضرتها على اليوتيوب، اسم المسرحية: سوبيبور، اسم غريب بعض الشيء أليس كذلك؟".

وتابع قائلا: "سوبيبور كان معسكر اعتقال وإبادة أقامه النازيون على أرض بولندا وقتل فيه 170 ألف نسمة، أغلبهم يهود، ومن أنتج المسرحية؟ كلية التجارة في جامعة عين شمس والممثلون فيها طلاب الكلية، برافو عليكم، كل الاحترام".