كوبا تجدد دعمها لسورية في حربها على الإرهاب

جهينة نيوز:

جدد نائب رئيس الوزراء الكوبي ريكاردو كابريساس موقف بلاده الداعم لسورية في حربها على الإرهاب مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة تعزيز علاقات البلدين في المجالات كافة ولا سيما الاقتصادية منها.

وخلال لقائه سفير سورية لدى كوبا الدكتور ادريس ميا في مبنى رئاسة الوزراء الكوبية بالعاصمة هافانا استعرض الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وخاصة في مجالات الصحة والصناعات الدوائية.

وقدم السفير ميا عرضا لآخر تطورات الوضع في سورية في ظل الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري مؤخرا على التنظيمات الإرهابية في ريفي حماة وإدلب مؤكدا تصميم سورية على دحر الإرهاب أينما كان على امتداد الجغرافيا السورية.