الجيش اليمني يستهدف بصاروخ باليستي مطار نجران السعودي ويعطل الملاحة فيه

جهينة نيوز:

استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم مطار نجران السعودي بصاروخ بدر1 الباليستي وذلك في ثاني ضربة صاروخية تستهدف المطار ورابع عملية في العمق السعودي خلال 24 ساعة.

وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان نقله موقع المسيرة نت إن القوة الصاروخية أطلقت صاروخ بدر1 الباليستي على مطار نجران مستهدفة مرابض الطائرات بلا طيار فيه وأكدت إصابة الصاروخ لهدفه بدقة عالية إضافة إلى تعطيل الملاحة الجوية فيه.

ولفت سريع إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية حيث تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والوقائية لحماية المدنيين.

كما استهدفت القوة الصاروخية في الجيش اليمني بصاروخ باليستي من نوع “قاصم” تجمعات لجنود العدوان السعودي ومرتزقته في نجران.

وأوضح العميد سريع أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية وأوقع قتلى وجرحى مشيراً إلى أن الضربة أتت بعد عملية استخباراتية دقيقة أثناء تحضير العدو للتقدم باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية.

وكانت القوة الصاروخية في الجيش اليمني وخلال ردها على جرائم العدوان السعودي بحق الشعب اليمني أطلقت أمس دفعة من صواريخ بدر1 الباليستية على مطار نجران جنوب السعودية بينما استهدف سلاح الجو المسير قاعدة الملك خالد في عسير.