تركيا.. حكم بسجن قيادية معارضة 10 سنوات بتهمة “إهانة رئيس الدولة”

جهينة نيوز

أصدرت محكمة تركية، اليوم الجمعة، حكما يقضي بسجن جنان كفتانجي أوغلو، مسؤولة حزب الشعب الجمهوري المعارض في منطقة إسطنبول، لنحو 10 سنوات بتهمة “الدعاية الإرهابية” و “إهانة رئيس الدولة”.

وقال مسؤول في الحزب “حكم عليها بالسجن لمدة تسع سنوات وثمانية أشهر”.

وواجهت قفطان أوغلو اتهاما بإهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج لجماعات مسلحة وإرهابية في تركيا، حيث زعمت السلطات أنها أهانت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وغيره من المسؤولين الحكوميين.

وأكدت القيادية المعارضة، في تصريحات سابقة، على أن محاكمتها “مدفوعة سياسيا”.

المصدر: وكالات