في اليابان.. واجهات المحال التجارية لوحات فنية معاصرة

جهينة نيوز:

تتزين واجهات محال تجارية في العاصمة اليابانية طوكيو، برسوم معاصرة وتقليدية تعكس تاريخ وثقافة البلاد.

ويمكن رؤية اللوحات الفنية، في ساعات الصباح الباكر أو المساء، عندما تكون المحال مغلقة.

وتنتشر هذه الظاهرة في منطقة أساكوسا، التي تعج بالمارة والمتسوقين والسياح.

وتتمحور اللوحات حول مواضيع متنوعة، فبعضها عن الحياة اليومية، وأخرى عن طبيعة عمل المحل، فضلا عن الرموز التي تعكس الثقافة اليابانية.

وتتركز مثل هذه الأعمال التي تجعل من الشوارع معرضا في الهواء الطلق، بالمناطق التي يقصدها السياح عموما.

كما يمكن رؤية الواجهات المزينة في شوارع فرعية أيضا، في أرجاء البلاد.

المصدر: الأناضول