ترامب يعلن استقالة أبرز المسؤولين عن صياغة “صفقة القرن”

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، استقالة المبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، الذي يعد أحد أبرز المسؤولين عن صياغة ما يُسمى “صفقة القرن”.

وفي تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، قال ترامب: “بعد ما يقرب من 3 سنوات من وجوده ضمن فريق إدارتي، سيترك جيسون غرينبلات منصبه في البيت الأبيض، من أجل الانتقال للعمل في القطاع الخاص”.

وأضاف “كان جيسون صديقا مخلصا ورائعا أيضا، ومحاميا رائعا. لن ينسى أحد تفانيه من أجل إسرائيل، والسعي إلى تحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين”.

بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليقاً على استقالة غرينبلات: “أود أن أشكره لعمله الدؤوب من أجل الأمن والسلام، ولعدم تردده ولو للحظة بقول الحقيقة عن “دولة إسرائيل” في وجه جميع المسيئين لسمعتها. شكرا لك يا جيسون”، حسب قول نتنياهو.

وتعد استقالة غرينبلات مفاجئة، إذ تأتي قبيل الموعد المرتقب لإعلان الإدارة الأمريكية عن الشق السياسي لـ”صفقة القرن”، الذي سيتم بعد الانتخابات الإسرائيلية للكنيست، المقررة في 17 أيلول الجاري.

المصدر: روسيا اليوم