الذهب يواصل الهبوط لليوم الثالث على التوالي

جهينة نيوز:

واصلت أسعار الذهب هبوطها في تعاملات الجمعة، لليوم الثالث على التوالي، بعد صدور بيانات إيجابية وتفاؤل في الأسواق بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف القطاع الخاص الأمريكي 195 ألف وظيفة في آب الماضي، وسط توقعات بإضافة 148 ألف وظيفة، وفق بيانات رسمية.

وأعلنت الصين الاتفاق مع الولايات المتحدة على عقد محادثات تجارية رفيعة المستوى مطلع تشرين الأول في واشنطن.

وجاء الإعلان في أعقاب اتصال بين ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني وروبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي وستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، وفق بيان لوزارة التجارة الصينية.

وبحلول الساعة ( 08:48 تغ)، هبطت أسعار الذهب في العقود الآجلة تسليم كانون الأول 0.60 بالمئة، بما يعادل 9.10 دولارا، إلى 1516 دولارا للأوقية ( أونصة).

وفي نفس الاتجاه تراجعت أسعار المعدن النفيس في التعاملات الفورية 0.70 بالمئة أو ما يعادل 10.61 دولارا إلى 1508 دولارات للأوقية.

كما تراجعت أسعار الفضة في العقود الآجلة تسليم كانون الأول المقبل 2.22 بالمئة أو ما يعادل 0.42 سنتا إلى 18.39دولارا للأوقية.