ماكرون يدعو الحريري "للتهدئة" على الحدود الجنوبية في لبنان

جهينة نيوز

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إلى "توفير مقومات التهدئة على الحدود الجنوبية اللبنانية".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لماكرون برئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، حسب بيان لمكتب الحريري.

وذكر البيان أن ماكرون شدد على "التزام فرنسا باستقرار لبنان وأمنه وبتعزيز دولته ومؤسساتها وعلى أهمية توفير مقومات التهدئة على الحدود الجنوبية".

وخلال الاتصال، شكر الحريري ماكرون، على الجهود التي بذلها لاحتواء التصعيد بعد اعتداء الكيان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت.

وأعرب عن امتنان بلاده للدور الفرنسي القيادي في التمديد لقوات "يونيفيل" بلبنان، الخميس الماضي، مؤكدا على تمسك بلاده بالاحترام الكامل للقرار 1701.

وقال البيان إن ماكرون أعرب عن ارتياحه للتقدم الجاري نحو إطلاق مشاريع "سيدر" الاستثمارية خلال لقاء المبعوث الفرنسي بيار دوكان بالرئيس الحريري.

ويوم الأحد، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، عن تدمير آلية عسكرية للعدو الإسرائيلي عند طريق ثكنة أفيفيم قرب الحدود شمالي إسرائيل، وقتلوا وجرحوا من فيها، فيما ردت قوات الاحتلال بعشرات القذائف المدفعية استهدفت جنوبي لبنان في أماكن فارغة من السكان.