المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة إلى 7 بالمئة

جهينة نيوز:

قرر البنك المركزي الروسي، الجمعة، خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 7 بالمئة، وهذا ثالث تخفيض خلال العام الجاري في ظل تباطؤ معدل التضخم.

وقال المركزي الروسي، في بيان أصدره اليوم، إنه قرر خفض بمقدار 0.25 بالمئة إلى 7 بالمئة، وهو أقل مستوى منذ 2014.

وتباطأ معدل التضخم السنوي في روسيا إلى 4.3 بالمئة في الشهر الماضي من 4.6 بالمئة في الشهر السابق عليه، وفق بيانات رسمية.

وخفضت روسيا توقعاتها لمعدل التضخم إلى 3.8 بالمئة في نهاية 2019، مقابل 4.3 بالمئة في توقعات سابقة.

وفي 14 حزيران الماضي، خفض المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي إلى 7.5 بالمئة، في ظل تباطؤ التضخم السنوي، للمرة الأولى منذ أذار 2018.

وفي 26 تموز الماضي، خفض المركزي الروسي، للمرة الثانية، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 بالمئة إلى 7.25 بالمئة.

وسعر الفائدة الرئيسي هو سعر الفائدة الأدنى الذي يقدم به البنك المركزي القروض للبنوك التجارية لمدة أسبوع، وهو أيضا الحد الأقصى للسعر الذي يقبله مقابل الودائع من البنوك.

ومؤخرا، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو اقتصاد روسيا إلى 1.2 بالمئة في 2019، مقابل 2.3 بالمئة في 2018.

كما توقع الصندوق ارتفاع معدل التضخم في روسيا إلى 4.9 بالمئة في 2019، مقابل 2.9 بالمئة في 2018.

واعتبر أن توقعات نمو الاقتصاد الروسي على المدى المتوسط لا تزال متواضعة.. "في ظل غياب إصلاحات هيكلية أعمق، من المتوقع أن يستقر النمو على المدى الطويل عند 1.8 بالمئة".

المصدر: الأناضول