53% من الأمريكيين مهددون بفقدان وظائفهم..!؟

جهينة نيوز:

يعتقد 53% من الأمريكيين أن التطور التقني يهدد وظائفهم، فالغالبية منهم وفقا لاستطلاع للرأي أجراه معهد جالوب الأمريكي للأبحاث تتخوف من زيادة الاعتماد على تطبيقات وآليات تقلص فرص العمل.

ومع ازدياد نسبة العاطلين عن العمل حول العالم، اتجهت الأنظار نحو استخدام تكنولوجيا الإنترنت بوجه عام والإنترنت الفضائي بشكل خاص لتوفير العديد من فرص العمل، ومن ثم الحد من ظاهرة البطالة.

وأكدت مراكز بحثية في الولايات المتحدة أن الاعتماد على التطبيقات الحديثة على الشبكة الإلكترونية ألغى الكثير من الوظائف التقليدية لصالح وظائف أخرى على الإنترنت.