واشنطن: تركيا لن تحصل على مقاتلات "إف 35" الأميركية

جهينة نيوز:

أكد وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر، أن تركيا لن تحصل على مقاتلات "إف 35" الأميركية، بسبب صفقة شرائها منظومة الدفاع الروسية "إس-400".

وقال إسبر للصحافيين، الخميس: "تركيا لن تحصل على مقاتلات إف 35 الأميركية، فيما تمتلك المنظومة الدفاعية الروسية إس-400"​​​.

وأوضح الوزير رداً على سؤال حول إمكانية حصول الهند على المنظومة الروسية "إس-400"، قائلا: "تركيا وضعها مختلف لأنها عضو في حلف شمال الأطلسي-الناتو منذ فترة، وكان هناك اتفاق بين أعضاء الناتو لعدم سلوك هذا المسار. الهند تاريخ مختلف. ندرس كل حالة على حدة، ونحن ملتزمون بمكافحة أعداء أميركا".