أبراج الجمعة 6 أيلول مع سمر عمران

جهينة نبوز- خاص:

مولود ٦/ ٩: يدفع الاخرين للنجاح وبالتالي يشعر بالفخر، يضع الوسائل والموازين في تحقيق الموازين يعتقد ان القانون لا يطبق عليه، يعتبر ان النجاح بالعمل هو نجاح له، يشعر بوجوده عند وجود اشخاص بحمايته، يضحي بنفسه لحماية محب، لطيف محب وعندما يكون بصحبة شخص يتراس الكلام بالبديهية والعفوية،

الاشهر القادمة استحقاقات وجهود تتطلب الكثير من العزم والطاقة والنجاح، اعمال ومشاريع تتطور من الماحية العائلية، للبعض حصول على وظائف وللبعض ترقية في العمل، تغيير بمناهج الحياة

الحمل: القمر ببرج صديق لك يدفعك لاخذ مبادرة، يوم مهم حتى تحقق انجاز، تناقش مواضيع مهم بالمحيط، تسمع خبر من بعيد وتعمل تسوية، يوم جيد لتقوم بتمارين يومية ختى تطرد الوتر الداخلي وتنشط ذاكرتك، تسمع خبر عن وضعك المالي، اليومين بالنسبة لك اتصالات وسفر

الثور: تحصل على تضامن مع قضيتك حتى تناقش امور مالية ان كانت قروض او معاملات ادارية، فواتير متراكمة، مناقشة لبعض الامور، تعمل احراج للغير بسبب امر عائلي او ضع صحي، لا تجازف بهدوئك وحاول أن تتحامل على جراحك ونظم مصاريفك منعا لحدوث ازمة مالية وخاصة انك ستعمل مشارمة اليوم

الجوزاء: تهوى الجظال والنقاشات العقيمة، انت امام مرحلة فيها تساؤلات، تشكو من غياب الاحبة او تشعر بجفاف بعلاقاتك، خاول ان تبتسم مع العائلة والشركاء لانك بحاجة لدعم من طرف اخر، لا تخالف القانون حتى لا تدافع عن نفسك، احتمال خصم، لا تنسى ان القمر بمربعك انتبه لنفسك وصحتك

السرطان: يتراكم العمل عليك، كن متفهما لسوء تفاهم او التباس، توضح وجهة نظرك بهدوء، راجع اعمالك، تنهي مشاريعك، انتبه للوقت النهار قصير، لا يسمح للهو نظمه كي لا تتداخل مواعيدك، نهارك فيه اكثر من مكان، لا تقسو على نفسك، انتبه لوضعك

الاسد: وضعك جيد ومحظوظ ومناسب للاجتماع بالاولاد او تمارس هواية تحبها، ارتياح ونجاح وتفوق، لا تفوو عليك فرصة مصالحة، لا توجه اتهام لاحد حتى لو كنت على حق، كن طويل البال، بامكانك ان تؤسس علاقة جديدة مع عائلتك، تعمل سهرة حميمية لعاىلتك وتصلح الامور مع الاولاد

العذراء: نهارك متعب وفيه عناء حتى اعمالك البسيطة فيها تعقيد ويطلب منك عمل اضافي، حاول ان تحمي العائلة، تجنب رفع الصوت والنقاشات الحامية، بسبب الاجواء المللة، لا تتفرد في القرار احتمال تظهر مشاكل صحية، كن متنبها لان طباعك متقلبة، تجنب توثيق الوثائق المهمة، تعمل جو حميمي لعائلتك.

الميزان: تكثر نقاشاتك ومحادثاتك المهمة عم طريق اتصالات او سفرة قصيرة، تطلع على تفاصيل كانت مخفية او احد من محيطك يعدك باشياء كان يخفيها، حضورك مميز، مناسبة تجمع بينك وبين الاخوة والجيران وتخفف من توتر عائلتك، عرقلة سفر او تاجيل معاملات، عنوان نهارك حركة واخوة واخوات

العقرب: تنتظرك مفاجآت سعيدة تقدم مساعدات او نصائح مميزة وتحصل على ربح، يوم واعد على صعيد العمل والاموال اذا كان استرداد دين او هدية لذلك تصرف بهدوء وديبلوماسية حتى لا تفسد ما تنجز، انتبه من السرقة، مصاريف زائدة، احتمال شخص يطلب منك دعم مادي

القوس: القمر ببرجك والاوضاع ستهدأ حتى تتوصل لتسوية وتسجل انطلاقة جديدة، تتغير النشاطات وتنقلب الامور لصالحك، الامر والنهي لك، تتوضح بعض القضايا الغامضة، تسمع خبر جيد يخص اوراقك ومعاملاتك، طلة جميلة وطاقة وتغيير بمظهرك، بشكل عام اليوم القوة لك.

الجدي: احتمال تضخم نهارك لأن نهارك بطيء، انتبه لمعاملاتك واوراقك، انتبه من بعض التقصير لا تسمح لمشاعر الغضب ان تجرحك او تجرك لمشكلة، بوم مشحون بطاقة سلبية، حاول ان تتحفظ وتعبر عن اليوم بسلام، لا تراهن غلى الحظ وحاول ان تستريح وانتبه لصحتك ولا تعمل خلاف، يوم معاكس لا مانع من السير على الحدس، تتحرر من قيود ريثما يصل القمر لبرجك، انته من الخلافات

الدلو: نهار سعيد للرفقة، لقاءات صداقات، تطلع على خبر خاص يفرحك تخفيه عن آخرين، تصر على كسب المعارك وتكون محرك في محيطك، يوم إيجابي استغله مع الاصدقاء، دعوة او حفلة، حياتك الاجتماعية صاخبة بعض الشيء بالنهاية ترى حل حقيقي

الحوت: مشغول وتكثر مسؤولياتك وتتعرض لاتهام وانتقاد ضدك او مزاجيتك تسبب النفور والتوتر لنفسك، انت طيب القلب وبامكانك ان تتراجع عن قرار حتى يمد الحظ يد العون من خلال حليف او تضامن بقضيتك، تفادى التقصير شرط الدقة واحترام المواعيد، انتبه لصحتك ولا تعطي ثقة متسرعة