مسؤول عراقي يكشف قدوم قوة أمريكية كبيرة من الأردن إلى قاعدة "عين الأسد"

جهينة نيوز:

كشف مسؤول محلي في محافظة الأنبار، اليوم، عن قدوم رتل أمريكي كبير يضم 108 شاحنات كبيرة محملة بمعدات حربية متنوعة قادمة من الأردن عبر منفذ طريبيل باتجاه قاعدة "عين الأسد".

وقال المصدر إن "رتلا أمريكيا مكونا من 108 شاحنات تحمل معدات عسكرية متنوعة تحرك من الأراضي الأردنية ووصل إلى منفذ طربيل الحدودي مع العراق في طريقه إلى قاعدة عين الأسد الجوية غربي الأنبار"، كما نقلت وكالة "السومرية".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الرتل بصحبة شركة أمنية تدعى (مملكة الطاووس) وتزامن وصوله إلى المناطق الغربية مع تحليق طيران أمريكي كثيف لتأمين الرتل"، مبينا أن "عملية نقل هذه المعدات العسكرية الأمريكية من الأراضي الأردنية باتجاه قاعدة "عين الأسد" الجوية غير واضحة المعالم".

وتابع المصدر أن "القيادات الأمنية المشرفة على القاطع الغربي للمحافظة ليس لديها أية معلومات بشان نقل تلك المعدات والخطوات بهذا الشأن تبدو غير معلومة الأهداف".