واشنطن تعلن عن مفاوضات مع الحوثيين

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أنها تخوض محادثات مع الحكومة اليمنية حول إيجاد حل للأزمة اليمنية.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر، في تصريح صحفي أدلى به خلال زيارة إلى السعودية: "تركيزنا منصب على إنهاء الحرب في اليمن... وبدأنا إجراء محادثات بقدر الإمكان مع الحوثيين في محاولة لإيجاد حل تفاوضي مقبول بالنسبة للجميع بشأن النزاع".

وأضاف شينكر، متحدثا في قاعدة عسكرية: "نحن نعمل مع المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، ونقيم اتصالات مع شركائنا السعوديين".

وهذه المرة هي الأولى التي يعلن فيها مسؤول في الإدارة الأمريكية عن محادثات مع الحوثيين.

ويأتي هذا التطور بعد أن ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يوم 27 أغسطس الماضي، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعمل على مبادرة خاصة بإطلاق مفاوضات سرية مباشرة بين السعودية من جهة والحوثيين لوقف الحرب في اليمن, و ذكرت الصحيفة ان عبد ربه منصور هادي، يعتبر بصورة متزايدة في العواصم العالمية المعنية عائقا في طريق تنظيم المفاوضات، مشددة على أن اللاعبين المحوريين يدرسون حاليا سبلا لتنحيته في مسعى منهم لإطلاق العملية التفاوضية