جيش الاحتلال ينشر بطاريات باتريوت شمال فلسطين المحتلة

جهينة نيوز:

ذكر موقع "قناة 12" العبرية، يوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر أنظمة دفاع جوي في عدة مراكز في شمال فلسطين المحتلة، بما في ذلك منظومة "باتريوت" أمريكية الصنع.

ولفتت القناة إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل تقديرات أجهزة الأمن في كيان العدو الإسرائيلي التي تشير إلى أن "إيران وحزب الله سيحاولان اختراق الأجواء الإسرائيلية بواسطة طائرات مسيرة مفخخة ومسلحة".

وأوضحت أن الخطوة تأتي "رغم عودة الأوضاع للروتين الطبيعي في المنطقة"، في إشارة إلى التوترات الأخيرة مع لبنان.

ولم تحدد القناة العبرية ما إن كانت أنظمة الدفاع الجوي تشمل "القبة الحديدية" (منظومة دفاع جوي بالصواريخ ذات قواعد متحركة)، أم أنه تم الاكتفاء بالدفع بمنظومة "باتريوت".

ووفقا "للقناة 12"، فإن قرار نشر بطاريات صواريخ "باتريوت" المضادة للصواريخ، يأتي على الرغم من قرار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، بخفض حالة الاستنفار والتأهب التي فرضت على الجبهة الشمالية خلال الفترة الماضية.

وبحسب الموقع نفسه، فإن منظومة "باتريوت" قادرة على التعامل مع الطائرات المسيرة الانتحارية والمفخخة التي قد ترسلها إيران أو "حزب الله".