الحشد الشعبي العراقي يصدر قرارا استراتيجيا

جهينة نيوز:

أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي عن تشكيل قوة جوية تابعة لها, وبحسب موقع "بغداد اليوم"، وجّه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، جمال جعفر آل إبراهيم (أبو مهدي المهندس)، بتشكيل مديرية القوة الجوية في الحشد، فيما كلف "صلاح مهدي حنتوش"، بمنصب المدير فيها.

ونشر الموقع وثيقة نسبها لهيئة الحشد الشعبي وعليها توقيع رئيس الهيئة، ومؤرخة بتاريخ أمس الأربعاء 4 سبتمبر/ أيلول.

والوثيقة عبارة عن أمر إداري، ونصت على: "استنادا للأمر الديواني المرقم (79 (لسنة 2014 والمبلغ إلينا بكتاب مكتب رئيس الوزراء، وللصلاحيات المخولة إلينا، ولمقتضيات المصلحة العامة نسبنا تشكيل مديرية القوة الجوية. ويكلف صلاح مهدي حنتوش مديرا للمديرية بالوكالة".

ويأتي هذا الإعلان العدو الاسرائيلي و بدعم امريكي باستهداف مواقع للحشد الشعبي العراقي.