بفوز كبير على الفلبين… منتخب سورية يحصد أول ثلاث نقاط في التصفيات المزدوجة لآسيا والعالم

جهينة نيوز:

افتتح منتخب سورية لكرة القدم للرجال مشواره في التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023 بفوز كبير على نظيره الفلبيني بخمسة أهداف لهدفين وذلك لحساب المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبات الصين والمالديف وغوام.

وتقدم المنتخب الفلبيني في وقت مبكر وتحديدا في الدقيقة السابعة من رأسية خافيير باتينو إلا أن منتخبنا تمكن من فرض سيطرته بقوة فأدرك التعادل برأسية عمر السومة في الدقيقة 17 إثر كرة متقنة تلقاها من حسين جويد وبعد سلسلة من الهجمات تقدم منتخبنا بهدف ثان عبر خالد المبيض في الدقيقة 31من زاوية ضيقة خدعت الحارس واستقرت عن يمينه وكاد فراس الخطيب أن يعزز تقدم منتخبنا بهدف ثالث من كرة خطيرة علت المرمى الفلبيني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول الذي انتهى بتقدم منتخبنا بهدفين لهدف.

وبعد انطلاق الشوط الثاني بثلاث دقائق فقط عزز منتخبنا تقدمه بهدف ثالث عبر فراس الخطيب من ركلة جزاء وكما في الشوط الأول كانت السيطرة واضحة لمنتخبنا.

وتابع منتخبنا أفضليته ودك شباك منافسه بهدف رابع من رأسية للسومة عند الدقيقة 56 واستمر بتهديد مرمى الفلبين بالعديد من التسديدات الخطرة أبرزها في الدقيقة 71 تلتها تسديدة أرضية تصدى لها الحارس واستطاع المنتخب الفلبيني تقليص الفارق في الدقيقة 83 عبر ميك آوت وفي الدقيقة 86تمكن محمود المواس من تسجيل الهدف الخامس لمنتخبنا وجاءت صافرة النهاية لتعلن فوز منتخبنا بخمسة أهداف لهدفين.

وضمت تشكيلة منتخبنا في المباراة ابراهيم عالمة وحسين جويد وأحمد الصالح وعمرو ميداني وعمرو جنيات وخالد المبيض “عبدالله الشامي” وزاهر ميداني وورد السلامة وفراس الخطيب “كامل حميشة” ومحمود المواس وعمر السومة.

ويلتقي منتخبنا في الجولة الثانية مع منتخب المالديف في العاشر من الشهر القادم علما أن منافسات المجموعة الأولى افتتحت في وقت سابق اليوم بفوز المالديف على غوام بهدف دون رد.

يشار إلى أن التصفيات تضم ثماني مجموعات تضم كل مجموعة منها خمسة منتخبات تتنافس بنظام الدوري من مرحلتين حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة وأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني “12 منتخبا” إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور التالي من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.