موسكو: الطائرات المسيرة المستخدمة بمهاجمة القوات الروسية في سورية مزودة بتكنولوجيا غربية

جهينة نيوز:

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية أوليغ سيرومولوتوف أن الطائرات المسيرة التي يستخدمها الإرهابيون لمهاجمة مواقع للقوات الروسية في سورية مزودة بتكنولوجيا غربية.

ودعمت الولايات المتحدة والعديد من دول الغرب التنظيمات الإرهابية على مختلف مسمياتها في سورية بالمال والسلاح تحت مسمى “معارضة معتدلة” وأثبتت الوقائع قيام التحالف الاستعراضي غير الشرعي الذي تقوده واشنطن بزعم محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي بتزويد التنظيم وتنظيمات إرهابية أخرى بالسلاح والعمل على حمايتها ونقل إرهابيي “داعش” من منطقة إلى أخرى شمال شرق سورية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن سيرومولوتوف قوله في المؤتمر الدولي الثاني “مكافحة الإمداد غير المشروع بالأسلحة لمكافحة الإرهاب الدولي” المنعقد في روسيا: ” نسجل بانتظام الاستخدام المكثف لهذه التقنية لتنظيم هجمات على المواقع الروسية في سورية وفي الوقت نفسه فإن بنية الطائرات المسيرة ليست مصنعة يدويا”.

وكانت المضادات الأرضية تصدت لطائرات مسيرة أطلقتها التنظيمات الإرهابية باتجاه قاعدة حميميم بريف اللاذقية أمس الأول فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير طائرتين مسيرتين بعد اقترابهما من القاعدة مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وأكد سيرومولوتوف أن بلاده تدعو إلى وضع تدابير قانونية وتكنولوجية لمكافحة استخدام هذه الطائرات من قبل الإرهابيين مشيرا إلى أن موسكو تؤكد ضرورة إقامة تعاون في هذا الصدد مع جميع الشركاء على مسار مكافحة الإرهاب وتطوير تدابير مضادة ذات طابع قانوني وتكنولوجي دولي.