موسكو: من الممكن مناقشة الضربات على إدلب خلال المشاورات الروسية الأمريكية

جهينة نيوز:

قالت وزارة الخارجية الروسية إنه "من الممكن مناقشة الضربات الأمريكية على إدلب خلال المشاورات الروسية الأمريكية".

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرامولوتوف، بأنه من الممكن إثارة قضية الضربات الأمريكية على إدلب بسوريا خلال المشاورات الروسية الأمريكية بشأن مكافحة الإرهاب في 9 أيلول، في فيينا، فقط في السياق العام لموضوع المفاوضات، ولكنها لا تظهر على جدول الأعمال بشكل منفصل.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ردا على وكالة "سبوتنيك" بهذا الصدد: "ستعقد المشاورات بالفعل. إذا قمنا بتحليل الوضع كما هو في سوريا، فهذا سؤال خاص صغير جدًا. إنه ليس على جدول الأعمال. هناك العديد من الأسئلة"، مضيفا: "مثل هذه الموضوعات لابد وأن تثار خلال آلية فض النزاع، الموجودة في سوريا".