نادال يعبر إلى نصف نهائي أمريكا المفتوحة

جهينة نيوز:

تخطى الإسباني رافائيل نادال، الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 6-4 و7-5 و6-2 اليوم، وضرب موعدا في نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس مع الإيطالي ماتيو بيريتيني.

وعلى الرغم من فوز نادال بثلاث مجموعات متتالية، إلا أن الأرجنتيني المصنف 20 في البطولة، تمتع بروح قتالية عالية، وخاصة في أول مجموعتين، حيث تأخر فيهما بكسرين للإرسال، وفي كل مرة كان يعود في النتيجة.

إلا أن الغلبة في النهاية كانت لصالح الإسباني، الذي حقق انتصاره الثامن على التوالي في ربع نهائي أمريكا المفتوحة، كما أن هذا الفوز هو الثامن في ثماني مباريات لنادال، المتوج ثلاث مرات بالبطولة الأمريكية (2010 و2013 و2017)، على شفارتسمان.

وفي مباراة ثانية من ربع النهائي، وضع بيريتيني المصنف 25 عالميا حدا لانتظار ممتد منذ 1977، إذ أصبح أول لاعب إيطالي منذ ذاك العام يبلغ الدور نصف النهائي للبطولة، بفوزه على الفرنسي غايل مونفيس بنتيجة 3-6، 6-3، 6-2، 3-6، و7-6، في مباراة استمرت ثلاث ساعات و57 دقيقة.

وبات بيريتيني (23 عاما)، أول لاعب من بلاده يبلغ الدور نصف النهائي منذ كورادو باراتسوتي في العام 1977.

وكانت أفضل نتيجة سابقا لبيريتيني في بطولات "الغراند سلام"، بلوغ الدور الرابع، وحقق ذلك في "ويمبلدون" الإنجليزية عام 2019 قبل أن يخسر أمام السويسري روجر فيدرر.