التجاري: 4 صرافات لدير الزور قبل نهاية العام الحالي

جهينة نيوز:

أكدت مديرة المصرف التجاري بدير الزور ناديا الضللي بأنه سيتم رفد المحافظة بـ 4 صرافات آلية قبل نهاية العام الحالي.

وبينت لصحيفة الثورة أن المصرف قام سابقاً بإعداد دراسة لمواقع هذه الصرافات والتي سيتم تركيبها في مبنى رئاسة الجامعة والمصرف المركزي والبريد، حيث ستساهم الصرافات الجديدة بتحسين الواقع المصرفي بدير الزور والذي عانى الكثير خلال فترة حصار المدينة لوجود صراف وحيد يقوم بتخديم نحو 10 آلاف بطاقة.

ولفتت الضللي إلى أن هناك إقبالاً من المواطنين على تسديد القروض المتعثرة، حيث بلغت نسبة المسددين في المحافظة ما يقارب 25 مقترضا من أصل أصحاب القروض المتعثرة والبالغة 100 قرض.