لافروف: مستعدون لاستئناف الحوار مع واشنطن

جهينة نيوز:

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس عن استعداد موسكو استئناف الحوار مع واشنطن بالشكل الذي يناسب الولايات المتحدة في هذه المرحلة.

وفي مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" أشار لافروف إلى أن الإشارات من الجانب الأمريكي مغايرة لذلك، فضلا عن العقوبات التي يفرضونها من جانب واحد دون أن يكلفوا أنفسهم عناء تقديم أي ذرائع.

وقال لافروف إن "العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، قوضت إلى حد كبير، وهذه العملية متواصلة للأسف على الرغم من تأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وموظفوه الرئيسيون لتطبيع العلاقات مع روسيا، لكن على المستوى العملي لم يحدث أي شيء إيجابي".

وفقا له العلاقات بين موسكو وواشنطن، تحافظ على ديناميكية منخفضة للغاية.

وتابع وزير الخارجية قائلا: "يواصل زملاؤنا الأمريكيون فرض عقوبات من جانب واحد، حتى دون أن يكلفوا أنفسهم عناء تقديم أي ذرائع، وهذا يتناقض مع المزاج الذي يبديه الرئيس الأمريكي نفسه باستمرار [تطبيع العلاقات مع روسيا]".

وساءت العلاقات بين روسيا ودول الغرب، وعلى رأسها الولايات المتحدة، بسبب الأزمة الأوكرانية، وانضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار عام 2014، الشيء الذي تبعه فرض عقوبات على موسكو.